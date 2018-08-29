إصابة شرطي مرور بحادث دهس مُتعمد بالخليل والقبض على السائق





بدوره، أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأنه تم إلقاء القبض على السائق، ويجري التحقيق معه.





يذكر، أن صباح اليوم الأربعاء، شهد إصابة 14 طالباً وطالبة بجروح بينهم حالة بتر، بعد تعرضهم لحادث دهس من قبل سيارة تقودها سيدة في مدينة الخليل.

رام الله - دنيا الوطنتعرض أحد عناصر شرطة المرور في الخليل، اليوم الأربعاء، لحادث دهس بشكل متعمد، من قبل سائق مركبة خاصة، يعمل على نقل الركاب مقابل أجر، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.