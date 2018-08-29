جامعة الأزهر تستقبل رئيس المركز الفلسطيني للإحصاء



جاء ذلك، خلال زيارة قامت بها الدكتورة عوض لجامعة الأزهر قادمة من مدينة رام الله، وكان في استقبالها في الجامعة الأستاذ الدكتور هاني نجم، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سامي مصلح، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور مروان سليم الأغا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.



وفي كلمته الترحيبية، أشاد د. نجم بعلاقة الجامعة بجهاز الإحصاء الفلسطيني، واستعداد الجامعة لتسخير إمكانياتها لكافة أنشطة الجهاز التي يطلبها من الجامعة، وفي المقابل استفادة الباحثين من كافة البيانات الإحصائية والأبحاث المنشورة من الجهاز وتمنى أن تساعد د. علا الجامعة بصفتها عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس أمناء الجامعة في فتح قنوات دولية وإقليمية؛ لتمويل مشاريع الجامعة الإنشائية والبحثية.



من ناحيته قدم أ.د. مصلح نبذة عن الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية المختلفة، وما تم إضافته من برامج حديثة متطورة تناسب احتياجات سوق العمل.



من جانبه قدم د. الأغا نبذة عن الجوانب الإدارية والمالية للجامعة، وعلاقة الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدني وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز العلاقة مع الجامعة، ودور الجامعة في إحداث تأثير إيجابي لتنمية المجتمع كأحد الأدوار الرئيسة للجامعة، مؤكداً على أن جامعة الأزهر هي جامعة الكل الفلسطيني، وترعى تعزيز الثقافة الوطنية ثقافة منظمة التحرير الفلسطينية.



وفي ختام الزيارة تم الاتفاق على استمرار الاتصال وتبادل الأفكار لترجمتها عملياً على أرض الواقع، كما قدمت الدكتورة عوض لرئيس الجامعة كتاب نتائج التعداد والإحصاءات المختلفة، وكذلك البيانات المنشورة التي تم تنفيذها في كافة القطاعات.









رام الله - دنيا الوطنأعربت الدكتورة علا عوض، رئيس المركز الفلسطيني للإحصاء، عن سعادتها بأنها أصبحت عضواً في مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، واصفة إياها بالجامعة الوطنية العريقة صاحبة السمعة الأكاديمية الحسنة، مقدمة شكرها لجامعة الأزهر على دعمها وفتح أبوابها لتدريب طواقم التعداد العام، وتعاونها المستمر مع الجهاز، متمنيةً أن يتم تطوير اتفاقية التعاون السابقة بين الجهاز والجامعة بما يحقق الإنجاز للجامعة والجهاز.