شؤون فلسطينية

فتح: هدفنا إقامة الدولة المستقلة على حدود1967 وليس الخوض بسباق تسلح

فتح: هدفنا إقامة الدولة المستقلة على حدود1967 وليس الخوض بسباق تسلح
رام الله - دنيا الوطن
قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في فتح: إن الأهداف الفلسطينية ثابتة لا تتغير، وهي محل إجماع فلسطيني وعربي ودولي، حيث يناضل شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل إنجاز ما تكفله له الشرعية الدولية من حقوق ثابة، تتلخص في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.

جاء ذلك، في في تصريح صحفي للجاغوب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رداً على ما تناقلته بعض المصادر الصحفية، حول تصريحات، نُسبت للرئيس محمود عباس، بشأن الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

وأوضح الجاغوب، أن ذلك ليتمكن شعبنا من التفرّغ لتسخير طاقاته لبناء وطنه والمساهمة في إغناء التراث الإنساني من خلال ما تمتلكه فلسطين من أهمية تاريخية ودينية وسياسية تجعل منها مصدر إشعاع للسلم والتقدم والعطاء، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد ونزعة التسلّح، التي تحكم سياسات إسرائيل التوسعية.

وأضاف: "نحن نهدف إلى بناء دولتنا وتوفير الأمن والطمأنينة والتقدم لشعبنا، ولا نهدد أحداً، بل بالعكس: ستكون الدولة الفلسطينية أحد أهم دعائم السلم في المنطقة والعالم، مما ينفي الحاجة إلى تكديس الأسلحة على حساب مقدرات دول المنطقة ومواردها، فمصلحة الشعوب تكمن في تأمين التعليم والرعاية الصحية والأمان الاقتصادي، بعيداً عن خطر الأسلحة القاتلة وخاصة أسلحة الدمار الشامل التي دأبت إسرائيل على تكديسها، بما يشكله ذلك من تهديد لأمن المنطقة، والعالم بأسره".

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