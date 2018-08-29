الخارجية: تصريحات هايلي امتداد للمجزرة السياسية التي ترتكبها إدارة ترامب بحق شعبنا وحقوقه

قالت وزارة الخارجية، إن نيكي هايلي سفيرة أمريكا في نيويورك، تواصل الإدلاء بمواقفها وتصريحاتها الخارجة على القانون الدولي والشرعية الدولية، والمعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي كان آخرها هجومها على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومحاولاتها تذويب قضيتهم وإزاحتها عن طاولة المفاوضات والنقاش لصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التوسعية.





وأكدت الوزارة، أن الإدارة الأمريكية، متوهمة أنها استطاعت (إزاحة) قضية القدس والاستيطان عن الطاولة، وأن الأجواء ملائمة (لشطب) قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة أيضاً، في امتداد للحرب التي تشنها إدارة الرئيس ترامب على (أونروا) كرمز لهذه القضية، التي تشكل جذر القضية الفلسطينية برمتها.





ودانت الوزارة بأشد العبارات، مواقف وتصريحات سفيرة ترامب لدى الأمم المتحدة، وتؤكد أن قضايا الصراع الجوهرية بما تمثل من معاناة حقيقية لشعبنا، أكبر بكثير وأعمق من أن تستطيع هايلي وغيرها من الفريق الأمريكي المتصهين شطبها أو القفز عنها مهما طال الزمن.





وتؤكد الوزارة أن تلك التصريحات المشؤومة دليل جديد على انقلاب الإدارة الأمريكية الحالية على المنظومة الدولية، ومرتكزاتها، وعلى الشرعية الدولية وقراراتها، وتأكيد على أن السياسة الخارجية الأمريكية، تقوم على الاملاءات والإبتزاز والترهيب. وهنا تتساءل الوزارة: أيـن العالم من هذه التصريحات التي تُشكل مجزرة سياسية حقيقية بحق شعبنا وحقوقه؟!.

رام الله - دنيا الوطن