قيادي فلسطيني: سنتخذ إجراءات ضد حماس وإسرائيل بحاجة للطربوش الرسمي للتهدئة

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال



أكد عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عمر الغول، أن القيادة الفلسطينية، لن تسمح بأن تمر التهدئة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي من أجل التهدئة، لافتاً إلى أن حماس وإسرائيل تريدان (الطربوش) الشرعي الفلسطيني لتمريرها.







وقال الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن القيادة الفلسطينية، وفي حال أصرت حماس على التهدئة بصيغتها الحالية، فإنها ستتخذ إجراءات ضدها وضد (انقلابها)، مشيراً إلى أن القيادة، ستعمل مع كل القوة لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية.





وأضاف: "هذه التهدئة جزء لا يتجزء من (صفقة القرن) واستباحة الشعب الفلسطيني وتعميق تقسيمه، وسيكون لنا إجراءات ضد هذا التوجه، لكنها لن تمس الشعب الفلسطيني أو موظفي السلطة الوطنية".





وتابع: "ما نريده هو إجراءات ضد القوة المتنفذة التي تريد أن تذهب بعيداً بخيارات الانقلاب والإمارة و(صفقة القرن)، ولن يكون هناك أي إجراءات ضد شعبنا أو ضد قطاع غزة"، وفق تعبيره.





وأشار إلى أن التهدئة من أجل التهدئة مرفوضة من قبل قيادة منظمة التحرير، وكافة فصائلها، مبيناً أن هذا الموقف تتفق فيه الجبهتان الشعبية والديمقراطية أيضاً.









واستطرد: "علينا أن نعمل لتجسير المصالحة، وعودة اللحمة الوطنية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات واضحة بين فتح وحماس، ويجب أن نعمل للتقارب بين الكل الوطني؛ لترميم الجسور والاندفاع خطوة للأمام، تجاه المصالحة الفلسطينية".

واستكمل: "نسعى لإنقاذ الساحة الفلسطينية من التورط بالمشروع الأمريكي، الذي يريد حرف القضية عن بعدها السياسي؛ لكي تذوب في فتات مشاريع متواضعة للتخفيف من الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وليس رفعه إلى جانب تقديم ميناء في قبرص، ومدرج في مطار في إيلات، وذلك مرفوض رفضاً قاطعاً".