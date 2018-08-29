ثابت: 550 الف طالب وطالبة بغزة يتوجهون لمدارسهم.. ومشاكل عديدة تواجه قطاع التعليم



في ذات الاتجاه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أنشأت استوديو تلفزيوني، لتسجيل المناهج الجديدة بالصوت والصورة، لكي يسهل على الطالب تعلمه.



وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح أن الوزارة تواجهة صعوبة كبيرة في توفير عدد كبير من المعلمين، لافتا إلى أنه منذ أربع سنوات لم يتم تعيين اي مدرس جديد، لذلك لجأت الوزارة الى طرق اخرى لتوفيرهم، مبينا في الوقت ذاته أن هناك 760 مدرساً يعملون بنظام العقد منذ العام الماضي، مطالبا بأن يكون هناك وظائف رسمية لعدد من المعلمين من خلال نشر إعلان عن وظائف جديدة.



كما طالب ثابت، وزارة التربية والتعليم في رام الله بدعم الوزارة بغزة بالموازنات لدعم الانشطة، معتبرا أنه لاي مكن ان يكون هناك عملية تعليمية ذات جودة عالية، والمعلم لا يزال يتلقى 50% من راتبه، مؤكدا ان مدارس القطاع بحاجة ماسة كذلك الى أثاث مدرسي وتجهيزات مثل ماكينات التصوير وأجهزة (ال سي دي).



وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي، شدد ثابت على ضرورة اعتمادات شهادات التعليم العالي، وحل كافة المشاكل المتعلقة بها.



وبين ثابت، أن ظروف الحصار وأزمة الكهرباء، اثروا بشكل كبير على المسيرة التعليمية، من خلال ادخال المواد الخاصة بالمختبرات العلمية، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أوضح ثابت أن عدم توفر الموازنات الخاصة أثرت ادت الى عدم تطبيق المناهج الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لم تتمكن من تدريب المعلمين عليها مثلهم مثل المعلمين في الضفة الغربية.وقال: "حوسبة العملية التعليمية اصبحت بشكل متقدم، كما أننا قطعنا مشوارا كبيرا في التعليم الالكتروني، وافتتحنا العديد من المدارس في المستفيات لتقديم الخدمة التعليمية للطلاب المرضى الجرحى، كما لدينا برامج تتعلق بعلاجهم، بالاضافة الى برامج متعلقة برعاية الطلاب المتفوقين".وفيما بتعلق بعدد الطلاب الملتحقين هذا العام، أشار ثابت إلى أن 550 الف طالب وطالبة انتظموا في المدارس الحكومية، منهم 260 الف طالب وطالبة من الصف الاول حتى الثاني عشر بزيادة عن العام الماضي.ونوه إلى ان هناك 409 مدارس في قطاع غزة، بزيادة بحوالي 4 مدرسة عن الماضي وتعمل بنظام الفترتين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم بناء 15 مدرسة جديدة؛ من أجل تخفيف الاكتظاظ الطلابي، كما تم تزويد 32 مدرسة بالطاقة الشمسية؛ لمواجهة ازمة الكهرباء.