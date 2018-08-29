شؤون فلسطينية

الصليب الأحمر.. 43 من ذوي أسرى القطاع يزورون أبناءهم بسجن (نفحة)

الصليب الأحمر.. 43 من ذوي أسرى القطاع يزورون أبناءهم بسجن (نفحة)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أنها سهلت خروج 43 مواطناً بينهم 16 طفلاً، من أهالي أسرى قطاع غزة، لزيارة 24 معتقلاً من أبنائهم في سجن (نفحة).

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن هذه الزيارة، تأتي بعد أن تعذر تنظيمها يوم الاثنين الماضي لأسباب إدارية".

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