دولي

بسبب التدهور الاقتصادي.. راتب شهر لشراء بيضتين بفنزويلا

بسبب التدهور الاقتصادي.. راتب شهر لشراء بيضتين بفنزويلا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الحرة) الفضائية: إن التضخم في فنزويلا سنوياً، وصل إلى 25 ألفاً في المئة، والإنهيار الاقتصادي لم يعد من الممكن فهمه بالمفاهيم الاقتصادية التقليدية.

وأوضحت القناة، أن عالم الاقتصاد الفنزويلي في جامعة هارفارد ريكاردو هاوسمان، طور مفاهيم اقتصادية جديدة لفهم الأزمة تعتمد على معايير جودة الحياة، وتركز على قدرة الدخل على شراء أرخص وأكبر عدد من السعرات الحرارية (أكبر عدد من السعرات بأرخص سعر ممكن- أرخص غذاء متوفر).

وأضافت: "في 2012، كان معدل الرواتب يشتري 57 ألفاً من السعرات الحرارية يومياً، اليوم، يشتري الراتب 900 من السعرات فقط، مع العلم أن الفرد يحتاج إلى 2000 يومياً، ويعني ذلك أن الراتب يكفي نصف طعام شخص واحد يومياً".

وتابعت: "للمقارنة، يشتري الراتب في الولايات المتحدة 100 ألف سعرة حرارية يومياً، أي أن الراتب يطعم 50 شخصاً، وبمعايير البروتين، يشتري الراتب بيضتين يومياً في فنزويلا، فيما تحتاج راتب شهر ونصف الشهر لشراء وجبة (بيغ ماك) من (ماكدونالدز).

واستكملت: "في المعدل، فقد الفرد الفنزويلي حوالي 25 باوندا (رطل) منذ بدء الأزمة، وهذا يحدث في بلد يملك أكبر احتياطي نفط في العالم".

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