أبو سيف: محادثات حماس الأحادية مع إسرائيل طعن للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناعتبر الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، أن ما تقوم به حماس من محادثات أحادية الجانب مع حكومة الاحتلال، للوصول إلى تهدئة، هو طعن في الخاصرة للقضية الفلسطينية، وخيانة لها ولقيادتها، وتهدف من ورائها إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وقضيته.وطالب أبو سيف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، حركة حماس، بتغليب مصلحة الوطن على مصالحها الحزبية، التي تهدف فقط لتحقيق غاياتها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني، متسائلاً (إن لم تتحقق المصالحة ماذا نريد من التهدئة).وحول التصريحات الأخيرة من قبل بعض قيادات حماس، التي زعمت أن التهدئة تسير وفق اتفاق عام 2014، وأن طابعها ليس سياسياً، رفض أبو سيف هذه المزاعم، وقال: إن حماس لم تتحدث عن ذلك بالأصل، وإنما تحدثت حول أمور أخرى كإقامة ميناء خارج فلسطين، أو ممر بحري في قبرص، مؤكداً أن طموح الشعب الفلسطيني لا يقتصر على إقامة ميناء، وأن دم الشهداء لا يقدر بثمن، ويحتاج إلى أكثر من ذلك من خلال استمرار النضال الشعبي والسياسي؛ لاسترجاع الحقوق، وليس فقط إقامة هذا الميناء، مشدداً على أن من يريد ميناء في قبرص، ليذهب ويعش فيها.