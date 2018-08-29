بينهم حالة بتر.. سيدة تدهس 14 طالباً في الخليل





بدوره، قال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "إن معلمة فقدت السيطرة على مركبتها، أثناء توجهها للمدرسة، وتسببت بإصابة 14 طالباً وطالبة من مدارس المنطقة".





وأضاف: "هرعت مركبات الإسعاف إلى المكان، وشرعت بإجلاء المصابين، فيما باشرت شرطة المرور، بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".









يشار إلى أن مليون 300 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، توجهوا صباح اليوم الأربعاء إلى مدارسهم، سواء المدارس الحكومية أو مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).













وأشار ارزيقات إلى أن الإصابات، وصفت ما بين الطفيفة والمتوسطة، ومنها بالهلع والخوف، مع وجود بتر بأطراف إحدى الطالبات.

رام الله - دنيا الوطنأصيب 14 طالباً وطالبة، بجروح مختلفة بعد تعرضهم لحادث دهس، وقع صباح اليوم الأربعاء، في جبل أبو رمان بمدينة الخليل.