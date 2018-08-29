دولي

وسط مخاوف من انتشاره.. مرض خطير يضرب إسرائيل

وسط مخاوف من انتشاره.. مرض خطير يضرب إسرائيل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أثار إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ثالث حالة وفاة جرّاء الإصابة بمرض "حمى النيل الغربي"، مخاوف الإسرائيليين إزاء احتمال انتشاره بصورة أكبر في الدولة.

وقالت الوزارة، إنه تم الإبلاغ عن 74 إصابة بهذا المرض (منذ بداية العام الجاري) حتى الآن، وهو ضعف عدد حالات العام الماضي، ومن بين هذه الحالات 14 إصابة تُعتبر حرجة للغاية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).

وأشارت إلى أن عدد الوفيات بهذا المرض منذ مطلع العام، بلغ ثلاثة، مبينةً أنه تم كذلك اكتشاف الفيروس المسبّب للمرض في مناطق جديدة مرجحة وجوده في مناطق أخرى لم تُكتشف بعد.

وبيّنت أن الاحتباس الحراري وظروف الطقس المتقلبة هي السبب في زيادة تفشي المرض، الذي ينتقل عن طريق البعوض والحشرات الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن فترة الذروة لانتشار مرض "حمى النيل الغربي"، تقع خلال الفترة الممتدة بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتشمل أعراض الإصابة بالمرض؛ الحمى والطفح الجلدي والصداع، وفي حالات نادرة، يمكن أن تتطور أعراضه لتصبح أكثر خطورة مثل التهاب السحايا.

أخبار ذات صلة

بعد اتهامات من ترامب.. البيت الأبيض يُجري تحقيقاً حول (غوغل وفيسبوك وتويتر)

بعد اتهامات من ترامب.. البيت الأبيض يُجري تحقيقاً حول (غوغل وفيسبوك وتويتر)

مندوبة أمريكا تستبعد حق العودة وتُشكك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين

مندوبة أمريكا تستبعد حق العودة وتُشكك بأعداد اللاجئين الفلسطينيين

صحيفة أمريكية: هذا ما سيُقدمه ترامب للفلسطينيين

صحيفة أمريكية: هذا ما سيُقدمه ترامب للفلسطينيين

شاهد: بعيداً عن السياسة.. كيف يقضي الرئيس الروسي إجازته؟

شاهد: بعيداً عن السياسة.. كيف يقضي الرئيس الروسي إجازته؟

صفقة ضخمة لتطوير منظومة الجيش الصاروخية

صفقة ضخمة لتطوير منظومة الجيش الصاروخية

الليكود يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو يريد الحصول على 40 مقعداً

الليكود يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو يريد الحصول على 40 مقعداً

البنتاغون: تقارير زيادة قواتنا لعدد حاملاتها للصواريخ المجنحة بالمتوسط غير صحيحة

البنتاغون: تقارير زيادة قواتنا لعدد حاملاتها للصواريخ المجنحة بالمتوسط غير صحيحة

عرض أمريكي لتركيا مقابل التخلي عن صفقة سلاح مع روسيا

عرض أمريكي لتركيا مقابل التخلي عن صفقة سلاح مع روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تفاصيل مريعة.. اغتصاب جماعي لقاصر في تونس.. وجدتها تدفع الثمن

تفاصيل مريعة.. اغتصاب جماعي لقاصر في تونس.. وجدتها تدفع الثمن

حمدونة: المعتقلات الإسرائيلية تحرم 300 طفل فلسطيني من الالتحاق بالعام الدراسى الجديد

حمدونة: المعتقلات الإسرائيلية تحرم 300 طفل فلسطيني من الالتحاق بالعام الدراسى الجديد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الاحتلال يهدم مسلخا وبركسين في برطعة جنوب جنين

الاحتلال يهدم مسلخا وبركسين في برطعة جنوب جنين

التربية تعلن مؤازرتها لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

التربية تعلن مؤازرتها لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

الاحتلال يستعد لهدم منشأة تجارية جنوب الأقصى

الاحتلال يستعد لهدم منشأة تجارية جنوب الأقصى

الاحتلال يُبعد ناشطة مقدسية عن الأقصى لمدة 6 أشهر

الاحتلال يُبعد ناشطة مقدسية عن الأقصى لمدة 6 أشهر

منوعات

شاهد: منة حسين فهمي تنشر صور جديدة من حفل زفافها

شاهد: منة حسين فهمي تنشر صور جديدة من حفل زفافها

شاهد لقطات مسربة من حفل زفاف محمد إمام

شاهد لقطات مسربة من حفل زفاف محمد إمام

فيديو:لوسي تعلق على استياء أحمد زاهر من طلب ابنها الزواج من ابنته

فيديو:لوسي تعلق على استياء أحمد زاهر من طلب ابنها الزواج من ابنته

أدهم النابلسي متهم بالتطبيع مع &#34;إسرائيل&#34;.. ودعوة جديدة للمقاطعة

أدهم النابلسي متهم بالتطبيع مع "إسرائيل".. ودعوة جديدة للمقاطعة

لشريهان وناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة لإيحاءاتها الخارجة

لشريهان وناهد شريف وشمس البارودي.. اليكم أجرأ الافلام التي منعتها الرقابة لإيحاءاتها الخارجة

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر &#34;ارتباطها&#34;

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر "ارتباطها"

بعد اتهامات &#34;جنسية&#34; جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد&#34;بشراسة&#34;

بعد اتهامات "جنسية" جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد"بشراسة"

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا &#34;حجاب&#34;

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا "حجاب"

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

عربي

نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية

نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية

شاهد: بعد السماح للمرأة بالقيادة.. توثيق أول حادثة سرقة فتاة لسيارة بالسعودية

شاهد: بعد السماح للمرأة بالقيادة.. توثيق أول حادثة سرقة فتاة لسيارة بالسعودية

موقع إسرائيلي: الحرب الدبلوماسية المصرية القطرية تُعيق التهدئة في غزة

موقع إسرائيلي: الحرب الدبلوماسية المصرية القطرية تُعيق التهدئة في غزة

العثيمين: الاستيطان الاسرائيلي يقوض رؤية حل الدولتين

العثيمين: الاستيطان الاسرائيلي يقوض رؤية حل الدولتين