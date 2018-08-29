وسط مخاوف من انتشاره.. مرض خطير يضرب إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أثار إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ثالث حالة وفاة جرّاء الإصابة بمرض "حمى النيل الغربي"، مخاوف الإسرائيليين إزاء احتمال انتشاره بصورة أكبر في الدولة.



وقالت الوزارة، إنه تم الإبلاغ عن 74 إصابة بهذا المرض (منذ بداية العام الجاري) حتى الآن، وهو ضعف عدد حالات العام الماضي، ومن بين هذه الحالات 14 إصابة تُعتبر حرجة للغاية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).وأشارت إلى أن عدد الوفيات بهذا المرض منذ مطلع العام، بلغ ثلاثة، مبينةً أنه تم كذلك اكتشاف الفيروس المسبّب للمرض في مناطق جديدة مرجحة وجوده في مناطق أخرى لم تُكتشف بعد.وبيّنت أن الاحتباس الحراري وظروف الطقس المتقلبة هي السبب في زيادة تفشي المرض، الذي ينتقل عن طريق البعوض والحشرات الطائرة.تجدر الإشارة إلى أن فترة الذروة لانتشار مرض "حمى النيل الغربي"، تقع خلال الفترة الممتدة بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.وتشمل أعراض الإصابة بالمرض؛ الحمى والطفح الجلدي والصداع، وفي حالات نادرة، يمكن أن تتطور أعراضه لتصبح أكثر خطورة مثل التهاب السحايا.