التربية تعلن مؤازرتها لليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن مساندتها ومؤازرتها لفعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء؛ الذي تنظمه "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين".وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، البقاء على العهد في مساندة والدفاع عن مختلف القضايا الوطنية، والتي منها استرداد جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال لديه؛ مؤكدةً على بشاعة سياسات الاحتلال الذي يمعن في جرائمة بحق الشعب الفلسطيني.وأشارت الوزارة إلى أن مؤازرة هذه الحملة تشمل تنظيم وقفات دعم وإسناد وفعاليات أخرى على مستوى مديريات التربية والتعليم العالي، وفي المدارس التي انطلقت فيها المسيرة التعليمية للعام الدراسي الجديد صباح اليوم.