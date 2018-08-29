دولي

بعد اتهامات من ترامب.. البيت الأبيض يُجري تحقيقاً حول (غوغل وفيسبوك وتويتر)

بعد اتهامات من ترامب.. البيت الأبيض يُجري تحقيقاً حول (غوغل وفيسبوك وتويتر)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرك البحث (غوغل)، يوم الثلاثاء، بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه، وبحجب تغطية وسائل الإعلام المنصفة، مهدداً بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل عن الإجراء الذي قد يتخذه.

وحسب صحيفة (القدس العربي)، يأتي هجوم ترامب على وحدة (غوغل) التابعة لشركة (ألفابت) في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما في ذلك موقعا (تويتر) و(فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة وشركة (أمازون) التي قال إنها تضر بالشركات الصغيرة، وتتربح من اتفاق مميز مع خدمات البريد الأمريكية.

ويوجه ترامب لوماً شديداً من حين لآخر للمواقع الإخبارية لما يرى أنها تغطية مجحفة، فيما تنفي (غوغل) أي تحيز سياسي، وقالت في بيان: إن محرك البحث الخاص بها "لا يستخدم لوضع أجندة سياسية ولا نوجه نتائجنا نحو أي أيديولوجيا سياسية".

وقال ترامب في عدة تغريدات، أمس الثلاثاء، إن نتائج البحث عن أخبار ترامب على محرك (غوغل) تم التلاعب بها ضده، لأنها لم تظهر سوى التغطية من مواقع إخبارية مثل (سي. إن. إن) وليس من منشورات محافظة، ملمحاً إلى أن هذه الممارسة غير قانونية.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن غوغل تستغل شعبنا، وفي حقيقة الأمر، تمشي (غوغل وتويتر وفيسبوك) على أرض وعرة، وعليها توخي الحذر، هذا ليس عدلاً بالنسبة لشرائح كبيرة من السكان".

ورفضت (فيسبوك) التعليق، ولم تعلق (تويتر) عندما طلب منها ذلك، ونفت الشركتان في إفادة أمام الكونغرس، تورطهما في الرقابة الحزبية.

ولم يقدم ترامب ولا البيت الأبيض، تفاصيل بشأن كيفية التحقيق مع (غوغل) أو ما هو المبرر القانوني، الذي سيُستخدم في التحقيق.

لكن لاري كادلو، المستشار الاقتصادي لترامب، قال للصحافيين في وقت لاحق: إن البيت الأبيض، سيبحث أمر (غوغل)، مضيفاً دون الخوض في تفاصيل، أن الإدارة ستجري تحقيقاً وتحليلاً.

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