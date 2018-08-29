شؤون فلسطينية

صحيفة: فتح رفضت طلباً مصرياً بشأن ملفي المصالحة والتهدئة

صحيفة: فتح رفضت طلباً مصرياً بشأن ملفي المصالحة والتهدئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن وفد حركة فتح، الذي سلم الحركة الرد النهائي على الورقة المصرية أول أمس الاثنين، طالب بتطبيق المصالحة بنداً بنداً، وبشكل فوري ومن النقطة التي توقفت عندها.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفها بالبارزة، أن وفد فتح إلى القاهرة رفض الاستجابة لطلب مصر عقد لقاءات مع وفد حماس في العاصمة المصرية في شأن ملفي المصالحة والتهدئة، لافتةً إلى أن وفد فتح أصر على تطبيق اتفاقات المصالحة أولاً، ثم البحث في موضوع التهدئة.

وحسب المصادر، فإن مصر قدّمت اقتراحاً ثانياً لوفد فتح تمثل في عقد لقاءات مع وفد حماس، والبحث في ملفيْ المصالحة والتهدئة بالتوازي؛ لكن فتح رفضت هذا الاقتراح أيضاً.

يذكر، أن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، وعضوية حسين الشيخ، وروحي فتوح، زارو القاهرة السبت الماضي، وبحثوا مع المسؤولين المصريين ملف المصالحة الفلسطينية.

وسلمت فتح مساء الاثنين الماضي، ردها النهائي بشأن الورقة المصرية لجهاز المخابرات العامة المصري، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدت بقيادة الرئيس محمود عباس. 

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