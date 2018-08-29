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نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية

نتنياهو: الطريق للسلام الشامل يمر عبر التطبيع مع الدول العربية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الطريق إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين، يمّر عبر تطبيع العلاقات مع دول عربية، تشارك تل أبيب مخاوفها إزاء تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع (الإذاعة الليتوانية العامة)، مساء الثلاثاء، أن العديد من الدول العربية ترى إسرائيل الآن ليس كعدو لها؛ بل كحليف لا يمكن الاستغناء عنه في التصدي للعدوان الإيراني"، حسب زعمه.

وأضاف: "من هنا نشأ تطبيع يمكن أن يقود إلى السلام، وأعتقد أنه إذا كان لدينا سلام مع العالم العربي الأوسع، فسيساعد ذلك في التوصل لسلام مع الفلسطينيين"، وفق تقديره.

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