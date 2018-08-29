قناة إسرائيلية: هذا ما قاله الرئيس عباس بجلسة مُغلقة حول مباحثات التهدئة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، تفاصيل محادثات مغلقة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع مسؤولين فلسطينيين، تتعلق بمباحثات التهدئة التي تجريها حركة حماس والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال بوساطة مصر والأمم المتحدة.



ونقلت القناة، عن مسؤول في حركة فتح لم تسمه، أن الرئيس عباس يعارض بشكل كبير اتفاق التهدئة الحالي، كما أنه قال في المحادثات إن "أي اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس سيمر على جثتي".





وأضاف المسؤول في حركة فتح، وفق القناة، أن "توقيع الاتفاق دون موافقة السلطة الفلسطينية، سيكون غير قانوني وهو خيانة"، مؤكداً أن "حركتي فتح وحماس الآن أبعد ما يكونان عن أي إمكانية للتوصل إلى تفاهمات بشأن المصالحة الفلسطينية الداخلية".

