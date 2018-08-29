وزير إسرائيلي: لا أؤمن بالتسوية وسياسة ليبرمان المتعلقة بغزة فشلت
رام الله - دنيا الوطن
قال يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي: "لا أؤمن بالتسوية مع حركة حماس، والسياسة التي قادها خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتعلق بغزة فشلت تماماً"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.
قال يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي: "لا أؤمن بالتسوية مع حركة حماس، والسياسة التي قادها خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتعلق بغزة فشلت تماماً"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.
يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، تبذلان جهوداً كبيرة؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكان أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، قد أصدر أمراً بإعادة فتح معبري (كرم أبو سالم التجاري) و(بيت حانون/ إيرز)، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.
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