وزير إسرائيلي: لا أؤمن بالتسوية وسياسة ليبرمان المتعلقة بغزة فشلت





يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، تبذلان جهوداً كبيرة؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.





وكان أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، قد أصدر أمراً بإعادة فتح معبري (كرم أبو سالم التجاري) و(بيت حانون/ إيرز)، بالإضافة إلى توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي: "لا أؤمن بالتسوية مع حركة حماس، والسياسة التي قادها خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتعلق بغزة فشلت تماماً"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.