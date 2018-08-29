قوات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينياً في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي و(الشاباك) فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 27 فلسطينياً.بدوره، أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط سلاح من نوع (كارلو) ومسدس وذخيرة في بيتونيا وحرملا.يشار إلى أن قوات الاحتلال، تواصل عمليات الاقتحام والتفيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وبشكل يومي، كما تنفذ حملات اعتقالات بحقهم.