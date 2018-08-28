شاهد: بعد السماح للمرأة بالقيادة.. توثيق أول حادثة سرقة فتاة لسيارة بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنوثّق مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة، لحظة سرقة نفذتها فتاة بمدينة الدمام، عاصمة المنطقة الشرقية في السعودية، حيث ترجلت الفتاة من سيارة، كانت تقف خلف مجموعة من السيارات؛ لتستغل فرصة وقوف رجل ترك محرك سيارته شغالاً؛ لتقوم بسرقتها والفرار بها دون أن ينتبه.وحسب المقطع، فقد تمت عملية السرقة، الاثنين الماضي عند الساعة التاسعة صباحاً أمام أحد المحلات التجارية في حي 75 بمدينة الدمام، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).