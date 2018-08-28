شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الأمريكية تُشارك في مؤتمر عالمي في الولايات المتحدة

الجامعة العربية الأمريكية تُشارك في مؤتمر عالمي في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت الدكتورة ناهد حبيب الله من كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية بورقة بحث في المؤتمر العالمي للباحثين في علم الاجتماع، الذي عقد مؤخراً في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ومشاركة 4500 باحث وعالم من جميع أنحاء العالم.

وناقشت الدكتورة حبيب الله في بحثها الذي جاء بعنوان "تعزيز الفوقية القومية والتعصب من خلال خلق رواية وطنية"، كيف يتم بناء رواية وطنية مبنية على أساس استثناء الآخر، مما يؤدي إلى ظهور طبقة يمينية، تشعر بالأحقية الفوقية، متطرقة إلى العلاقة بين العرق والدولة، وكيف يتم استخدام مفهوم العرق من قبل الدولة لخلق تفرقة بين "نحن وهم".

وقدمت حال كل من الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة ترامب، وإسرائيل تحت قيادة نتنياهو، كأمثلة على استخدام هذا النوع من الرواية لاستثناء مجموعات من المواطنين، واعتبارهم من الدرجة الدنيا، كما تطرقت بشكل تفصيلي إلى (قانون القومية) الجديد في إسرائيل.

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