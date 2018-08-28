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موقع إسرائيلي: الحرب الدبلوماسية المصرية القطرية تُعيق التهدئة في غزة

موقع إسرائيلي: الحرب الدبلوماسية المصرية القطرية تُعيق التهدئة في غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللاه) الإسرائيلي: إن الحرب الدبلوماسية بين مصر وقطر، تعتبر من أهم الأسباب التي تعيق إتمام التسوية في غزة، إضافة إلى الأسباب الأخرى كالخلاف الروتيني بين حماس وفتح والعداء الكبير بين إسرائيل وحماس، التي تسيطر على غزة.

وأوضح الموقع، أن كلاً من الدوحة والقاهرة، تعملان في مسارين مختلفين لتحقيق وإتمام التسوية في غزة، بالرغم من أن الهدف واحد ألا وهو تحقيق التسوية.

أما بخصوص المسار المصري، فأشار الموقع، إلى أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التسوية من خلال إتمام ملف المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، ومن خلال عودة حكومة السلطة الفلسطينية لتصدر الحكم في القطاع.

أما بالنسبة للمسار القطري لتحقيق التسوية، فإنه يتمثل من خلال بناء مطار طيران في إيلات خاص تحت رقابة أمنية إسرائيلية خاص بسكان غزة؛ ليسافروا من خلاله إلى قطر وتركيا، بالإضافة إلى بناء ممر مائي بين قبرص وغزة، وكذلك أيضاً تحت رقابة أمنية إسرائيلية، حيث كانت أعلنت قطر عن استعداداها لاستثمار أموال طائلة في غزة في سبيل تحقيق هذه المشاريع التي ستحقق التسوية والتهدئة الطويلة، وفق الموقع.

ولفت الموقع إلى أن مصر ترفض مثل هذه الأفكار القطرية جملة وتفصيلاً، وذلك نظراً للعداء الواقع بين قطر ومصر، إضافة إلى الخوف المصري من أن تخرج قطر بمظهر صاحب الفضل أمام دول العالم في حل قضية غزة، التي تعتبر من أبرز وأكثر القضايا الشائكة في العالم، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة قطر أمام المجتمع الدولي والإقليمي.

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