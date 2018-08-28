شؤون فلسطينية

مزهر: غزة لن تبقى رهينة للانقسام والتهدئة خطأ استراتيجي

مزهر: غزة لن تبقى رهينة للانقسام والتهدئة خطأ استراتيجي
القيادي في الجبهة الشعبية - جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر: إن غزة لن تبقى رهينة للانقسام والانفصال، وسيكون الممر الإجباري لشعبنا هو إزاحة المعطّل لاتفاقات المصالحة، مشدداً على أنه لا بديل عن الحوار الوطني الشامل كضمانة وطنية لتطبيق الاتفاقيات.

وأوضح مزهر، خلال كلمة في مهرجان إحياء ذكرى الشهيد أبو علي مصطفى في معسكر جباليا، أن شعبنا لن يقبل أن تكون جولات الحوار رهينة للثنائية، أو لشكل إداري تسكيني، بل يجب أن تمر عبر تنفيذ اتفاقات الحوار الوطني بالقاهرة وبيروت.

وأكد أن المقاومة هي درعنا وسيفنا، وهي حق وطني وشعبي يُقرر بشأنها وطنياً، داعياً لتطوير مسيرات العودة، وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة.

ووصف مزهر التهدئة بأنها خطأ استراتيجي تتجاهل طبيعة وحساسية اللحظة السياسية، وتهب الاحتلال المزيد من الوقت لنهب الأرض وتزييف الواقع وترميم وجهه القذر من بوابة الحلول الإنسانية، وتضرب مبدأ التعامل مع الوطن كوحدة سياسية وجغرافية واحدة.

وتساءل مزهر: "لصالح من يجري تفريغ المنظمة من محتواها الكفاحي، وتحويلها إلى مؤسسة أهلية كبيرة"، داعياً لمراجعة سياسية شاملة، تستخلص الدروس والعبر، وتفضي إلى استراتيجية لمواجهة صفقة القرن".

وأكد على ضرورة توفير الحياة الكريمة لشعبنا باعتبارها حقاً لكل مواطن، مشدداً على أن حل المشكلات الحياتية لأهلنا في القطاع واجب على كل الساسة وأصحاب القرار.

ودعا لضرورة إدانة ووقف الإجراءات العقابية والسياسات الثأرية المتبعة بحق أهلنا في القطاع والأسرى والشهداء والجرحى، متسائلاً: "لماذا لا يتصرف الرئيس باعتباره المسؤول الأول ورأس هرم النظام السياسي الفلسطيني، الذي يظلّل كل الفلسطينيين، ويئن لوجع وألم طفل لا يجد علبة الحليب، وامرأة ثكلى تبحث عما يسد رمق أطفالها دون امتهان كرامتها، فلا تكن قاسياً على شعبك، فمن يريد مواجهة (صفقة القرن) لا يفرض عقوبات على شعبه، ومن يريد قطع الطريق على المشاريع المشبوهة، عليه تعزيز مقومات الصمود لشعبه".

ورفض مزهر في كلمته عملية المتاجرة بمعاناة شعبنا، أو عملية الاستئثار بالمساعدات، داعياً لتشكيل لجنة وطنية تشرف عليها لتقديمها لمستحقيها.

كما رفض كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق العامة والجباية والاستغلال، داعياً لسياسة رشيدة تخفف من معاناة شعبنا.

ودعا لتوفير الرعاية الصحية والحياة الكريمة لجرحى مسيرات العودة، رافضاً سياسة الإقصاء والهيمنة والتفرد والاحتكار، مشدداً على أهمية الشراكة الوطنية القائمة على تحمل عبء النضال وقرار السلم والحرب وإدارة الشأن الوطني الفلسطيني.

وأكد على أن شعبنا يريد وحدة وطنية، تحفظ الوحدة الجغرافية والسياسية للوطن، وتعيد النظر بوظيفة السلطة، والتحلل من التزاماتها، وتحويلها إلى أداة كفاحية بيد شعبنا.

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