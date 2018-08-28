شاهد: بعيداً عن السياسة.. كيف يقضي الرئيس الروسي إجازته؟

رام الله - دنيا الوطننشر الموقع الرسمي للكرملين، مقطع فيديو، يظهر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يقضي عطلته برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو في جمهورية تيفا.ورافق الرئيس الروسي، مدير جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير المحمية الطبيعية، غينادي كيسيلوف، بالإضافة لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.ويظهر مقطع الفيديو الرئيس الروسي ومن رافقه، وهم يجمعون الفطر والتوت، ومن ثم يستقلون قارباً في رحلة نهرية، حيث قال الرئيس الروسي، وهو يتجول في غابات تيفا: "هذه الغابة ذات طبيعة خلابة".