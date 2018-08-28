تضم نساء.. الشاباك الإسرائيلي يعتقل خلية كبيرة لحماس في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن اعتقال خلية كبيرة لحركة حماس في الخليل، حاولت إعادة بناء البنية التحتية للحركة في المدينة، بمشاركة عدد من النساء اللواتي تم اعتقالهن ضمن أفراد الخلية في الأسابيع الأخيرة، وفق زعمه.



وقال الشاباك، في بيان له، إن الخلية المفترضة "تلقت أموالاً من الخارج ومن غزة، وقدمت أموالاً لأسر المعتقلين، وحاولت السيطرة على سلطة البلدية في الخليل، وإدارة جمعيات خيرية، وجندت ناشطين للتحريض على الإنترنت، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وادعى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، أن "الخلية كانت على اتصال مع مسؤولين في حماس بغزة والخارج، وأن من بين المعتقلات زوجة ناشط في حماس قتل أربعة إسرائيليين عام 2010، وهي زوجة القيادي في الجناح العسكري لحماس نشأت الكرمي".وقال الجهاز: إن الخلية كانت تنسق أنشطة في المساجد وفي غيرها، بهدف تعزيز نشاطات وقوة الحركة بالخليل، زاعماً أن مسؤول الخلية كان نزار شحادة، وفراس أبو شرخ من ناشطي حماس، وكانا اعتقلا سابقاً عدة مرات، وانهما جندا عدداً من النساء لنقل الرسائل والتعليمات بين أعضاء الخلية، وكذلك لنقل الأموال، وذلك بتعليمات من بعض الأسرى المحررين، الذين يقيم أحدهم في تركيا، وهو هارون نصر الدين"، على حد قوله.