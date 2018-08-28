صيدم يكرم ملحقة اللغة الفرنسية بمناسبة انتهاء مهامها في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنكرم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه اليوم، ملحقة اللغة الفرنسية لدى القنصلية الفرنسية بفلسطين ماري كلاودي مسيجي؛ تقديراً لجهودها ودعم بلادها في العديد من المجالات وعلى رأسها التعليم.وأعرب صيدم عن شكره وامتنانه للملحقة مسيجي، على الجهود التي بذلتها في سبيل دعم تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الريادية الحكومية في فلسطين خلال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق والنجاح.من جهتها، أشارت مسيجي إلى اهتمام بلادها بخدمة الشعوب وتطويرها وتعزيز الشراكات مع البلدان في العديد من القطاعات ومنها التعليم، مشيدةً بالجهود التي تبذلها وزارة التربية من أجل دعم الطلبة ورفدهم بالقيم والمعارف، شاكرةً الوزير صيدم والأسرة التربوية على توفير الدعم والإسناد لمشروع تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الريادية الحكومية.وحضر فعاليات التكريم مدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام التعليم العام يوسف عودة، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، ومنسق اللغات في الإدارة العامة للتعليم العام صالح الكعبي، وعدد من مشرفي اللغة الفرنسية.