شؤون فلسطينية

الأحمد: مصر لم تطرح أفكاراً جديدة للمصالحة ولا نحتاج لاتفاقيات وعبقريات جديدة

الأحمد: مصر لم تطرح أفكاراً جديدة للمصالحة ولا نحتاج لاتفاقيات وعبقريات جديدة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الورقة المصرية لم تطرح أي أفكار أو آليات جديدة للمصالحة؛ وإنما وضوح أكثر في تنفيذ ما تم التوقيع عليه سابقًا.

وقال الأحمد، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "نريد أن ننطلق من النقطة التي توقفنا عندها لنستأنف التنفيذ"، مشددًا على أنه "لا حاجة لاتفاقيات وعبقريات جديدة، إنما هناك حاجة لإرادة جدية وحقيقية بتسليم الحكومة شؤون عملها في غزة؛ لتقوم بواجباتها وإدارتها للقطاع، كما تدير الضفة الغربية بالضبط وفق القوانين والأنظمة المعمول بها".

وحسب الأحمد، فإن مصر ستطلع حماس على رد فتح، لتعمل على جسر التباين بين الموقفين، وتجعل منه موقفاً موحداً كما تم الاتفاق عليه حينما بدأ التحرك المصري لإعلان الاتفاق بين الطرفين (فتح وحماس)، مؤكدًا قبول فتح بمصر بأن تكون حكماً.

وأكمل: "نأمل أن تكون هذه الخطوة سريعة جدًا، ثم يعقب ذلك دعوة كل الفصائل التي وقعت على اتفاق 2011، لتبدأ رعاية ومتابعة مصر لتنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع".

واستطرد: "نؤمن بدور مصر الفعال وقدرتها على إنهاء معاناة أهل فلسطين وغزة"، لافتًا إلى أن الحركة تتمسك بأن تكون مصر الراعي الوحيد للمصالحة.

 

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