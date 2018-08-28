دولي

صفقة ضخمة لتطوير منظومة الجيش الصاروخية

صفقة ضخمة لتطوير منظومة الجيش الصاروخية
رام الله - دنيا الوطن
وقّع كل من وزارة الجيش والصناعات العسكرية الاسرائيلية مؤخراً اتفاقاً على صفقة بمئات ملايين الشواكل لتزويد الجيش بأنواع مختلفة من الذخائر الذكية بما في ذلك الصواريخ الدقيقة.

ووفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) فقد جاء في تعقيب وزارة الجيش على الصفقة بأن النيران الدقيقة ستساعد في تطوير قدرات الجيش الاسرائيلي بشكل ملموس في الحروب القادمة، حيث أن هذه النيران تحقق نسبة إصابة دقيقة جداً ومن الممكن إطلاقها من أماكن بعيدة وامنة.

هذا ويشار إلى أنه سيتم تزويد الصواريخ الجديدة بتقنيات تكنولوجية متقدمة بهدف وملاءمتها مع ميدان المعركة الحديث في الشمال والجنوب.

وجدير بالذكر بأن تزويد الجيش بالصواريخ المتقدمة يأتي ضمن رؤية وزير الجيش ليبرمان التي كان قد أعلن عنها في الماضي والتي تقضي بتزويد الجيش بقذائف وصواريخ دقيقة تصل لمسافات قصير وطويلة المدى.

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