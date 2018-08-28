شؤون فلسطينية

وزيرة إسرائيلية: يجب التوصل لتسوية بسرعة لجلب الهدوء بمستوطنات غلاف غزة

وزيرة إسرائيلية: يجب التوصل لتسوية بسرعة لجلب الهدوء بمستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أجرت غيلا جملائيل وزيرة المساواة الاجتماعية، زيارة تجوالية اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، للتضامن مع سكان الغلاف في ظل استمرار ارهاب البالونات الحارقة .

ووفقا لموقع صحيفة (معاريف)، فقد أوضحت الوزيرة خلال الزيارة قائلة: "يجب التوصل إلى تسوية ملموسة بأسرع وقت لجلب الهدوء التام في مستوطنات غلاف غزة"

وأضافت الوزيرة قائلة: " ليس لنا مصلحة في الدخول في حرب جديدة مع غزة، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك، ولم يعد أمامنا خيار اخر، سندخل في حرب جديدة مع غزة".

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