وزيرة إسرائيلية: يجب التوصل لتسوية بسرعة لجلب الهدوء بمستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأجرت غيلا جملائيل وزيرة المساواة الاجتماعية، زيارة تجوالية اليوم الثلاثاء، في مستوطنات غلاف غزة وسديروت، للتضامن مع سكان الغلاف في ظل استمرار ارهاب البالونات الحارقة .ووفقا لموقع صحيفة (معاريف)، فقد أوضحت الوزيرة خلال الزيارة قائلة: "يجب التوصل إلى تسوية ملموسة بأسرع وقت لجلب الهدوء التام في مستوطنات غلاف غزة"وأضافت الوزيرة قائلة: " ليس لنا مصلحة في الدخول في حرب جديدة مع غزة، ولكن إذا اضطررنا إلى ذلك، ولم يعد أمامنا خيار اخر، سندخل في حرب جديدة مع غزة".