شعث: خطاب هام للرئيس بالامم المتحدة في سبتمبر.. وجلسة للمركزي بعد عودته

أكد نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ان الرئيس سيلقي خطابا هاما وشاملا في الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/سبتمبر المقبل على ان تعقد دورة جديدة للمجلس المركزي بعد عودته من نيويورك واتخاذ قرارات عديدة لتكون مفتاح الحملة المقبلة لمواجهة كل المخططات الاحتلالية.









وقال: "ان المعركة الأن مع اسرائيل تدور في اتجاهين الاول دولي من خلال التوجه للمحافل الدولية والثاني عبر تعزيز صمود شعبنا والمقاومة السلمية الشعبية كما حدث في جنوب افريقيا".

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق ذي صلة، أوضح شعث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر اليوم الثلاثاء، ان حراك القيادة في الامم المتحدة وفي كل المحافل الدولية يستهدف عزل اسرائيل والضغط عليها ومقاطعتها.