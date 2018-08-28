شؤون فلسطينية

الجيش: ارتفاع في محاولات حماس تنفيذ عمليات في الضفة

الجيش: ارتفاع في محاولات حماس تنفيذ عمليات في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الاسرائيلي النقاب بأن حماس عززت جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية المختلفة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يسرائيل هيوم).

ووفقا للصحيفة ذاتها، فقد أوضح ضابط رفيع بأن عمليات الجيش الأخيرة في الضفة الغربية بما في ذلك اعتقال ثمانية شبان فلسطينيين ينتمون لحماس، يدلل على محاولات حماس إشعال الوضع الأمني في الضفة من خلال تنفيذ عمليات ضخمة ضد أهداف اسرائيلية.

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