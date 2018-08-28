شؤون فلسطينية

أبو بكر: اعتقال الصحفيين سياسة ممنهجة هدفها اسكات الحقيقة وكبتها

أبو بكر: اعتقال الصحفيين سياسة ممنهجة هدفها اسكات الحقيقة وكبتها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لسلطات الاحتلال تكبيل الصحافة وكبت الحريات الاعلامية، وتقييد الصحفيين ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.

وأضاف، أن الاحتلال يتعمد استهداف وملاحقة الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم بظروف قاسية، و توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

وجاءت اقوال ابو بكر تلك خلال زيارته عائلة الأسير الصحفي علي دار علي في قرية برهام قضاء رام الله، برفقة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وأمين سر فتح رام الله والبيرة موفق سحويل، وعدد من موظفي الهيئة والمحافظة والإقليم.

كما قام الوفد بزيارة وتكريم الأسير المحرر سامي حجيجي من قرية قراوة بني زيد، والأسير المحر أمجد السراج من مدينة بيتونيا قضاء رام الله بعد قضاءه 10 سنوات في الأسر.

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