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العثيمين: الاستيطان الاسرائيلي يقوض رؤية حل الدولتين

العثيمين: الاستيطان الاسرائيلي يقوض رؤية حل الدولتين
الدكتور يوسف العثيمين
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة التعاون الاسلامي مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على خطة لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.

وأكّد الامين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، أن سياسة الاستيطان الاسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الامن الدولي، الى اتخاذ اجراءات حاسمة تضع حدا لسياسات الاستيطان الاسرائيلي التي من شأنها تقويض رؤية حل الدولتين.

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