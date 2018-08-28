مناشدة عاجلة للرئيس أبو مازن ووزير الشؤون المدنية





وهذا نص المناشدة:-



أنا المواطن بسام خميس كامل ابو يوسف سكان قطاع غزة- خانيونس - عبسان الكبيرة، دخلت الي قطاع غزة بتاريخ ١٥-11-2005م بطريقة شرعية عن طريق معبر رفح البري بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية وبختم دخول من المعبر، ومن ذلك الوقت وانا داخل القطاع.



والان أعاني من مرض"انسداد في الأوعية اللمفاوية" والمرض يكبر ولم أجد علاج في مستشفيات القطاع .



أرجو من سيادتكم بمساعدتي في العلاج داخل المحافظات الشمالية، أو الخط الاخضر، علماً بأن معي تحويلة طبية للعلاج من دائرة العلاج بالخارج، الا أن عدم وجود بطاقة هوية منعني من السفر ومواصلة العلاج.



جوال/0599909740











رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن بسام خميس كامل ابو يوسف من سكان قطاع غزة- خانيونس - عبسان الكبيرة، الرئيس محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ للإسراع بتحويله الي مستشفيات المحافظات الشمالية لتلقي العلاج، لأنه لا يملك بطاقة هوية، وعلى الرغم من وجود تحويلة طبية له لاستكمال العلاج في المحافظات الشمالية، الا ان ذلك منه من السفر.