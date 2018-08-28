مناشدة عاجلة الي اصحاب الضمائر الحية والقلوب الرحيمة





اعيش ظروف اقتصادية ومادية صعبة ، حيث اقطن في بيت لا يصح للاستعمال الادمي وتراكم الكثير من الديون علي عاتقي



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رام الله - دنيا الوطنانا المواطنة فاتن احمد عايش القدرة من قطاع غزة بالتحديد خانيونس حي الامل ولدي 6 من الابناء اكبرهم من ذوي الاحيتاجات الخاصة ، وزوجي المواطن حسن ابو موسي مريض بالقلب ومريض بالاقدام ولا يقوي علي العمل.