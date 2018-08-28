عبد السلام هنية يُعلن عن رزمة جديدة من المشاريع الرياضية

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة (أمواج) الإعلامية الرياضية، عن الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بتغطية الملاعب الرياضية الخمسة "فلسطين، الدرة، خانيونس، بيت حانون، واليرموك"، وذلك ضمن المنحة السعودية للملاعب الرياضية.وقال هنية: بأن توقيع العقود، جاء ضمن الخطة التي وضعت من أجل تطوير الملاعب الرياضية، وتوفير بيئة رياضية للجماهير وحمايتها، خاصة في فصل الشتاء.وفي نفس السياق، أعلن هنية عن الانتهاء من تجهيز التصاميم الخاصة لإنشاء مدرج ملعب بيت لاهيا الرياضي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الهندسية للبلدية ومؤسسة (UNDP).وأضاف هنية بأنه سيتم الإعلان عن العطاءات الخاصة بالمدرج خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المدرج قبل نهاية العام الجاري، واستكمالاً لمشروع إنارة الملاعب الرياضية.وقال هنية: إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل توقيع العقود الخاصة بملاعب "الدرة، بيت حانون، خانيونس"، متمنياً أن تساهم تلك المشاريع في تطوير شبابنا ورياضتنا الفلسطينية.وأضاف هنية بأن تلك المشاريع، جاءت وفاء للوعد الذي أطلقه على نفسه، بأن يكون العام الجاري عام البنية التحتية الرياضية، فأصبح حلم الماضي، حقيقة الحاضر، وأمل المستقبل.