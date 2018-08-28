طواقم الدفاع المدني تخمد حريقاً في مسجد الناقورة غرب نابلس

تمكنت طواقم الإطفاء في دفاع مدني عصيرة، من إخماد حريق اندلع مسجد في بلدة الناقورة غرب مدينة نابلس، في وقت قياسي.





وذكر تقرير الدفاع المدني أن الحريق أندلع في السجاد في أحد أجزاء المسجد مسببا دخان كثيف تصاعد من النوافذ الملاصقة لمكان اندلاع الحريق.





وأفاد أحد ضباط الموقع أن الطواقم قد تمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي نظرا لسرعة استجابة الطاقم والإبلاغ السريع عن الحادث.





ويهيب الدفاع المدني بضرورة تطبيق اشتراطات السلامة العامة في المساجد وأماكن العبادة حفاظا عليها وخاصة معاير منع حدوث التماس الكهربائي.

رام الله - دنيا الوطن