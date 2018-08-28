شؤون فلسطينية

مجلي يُحذر: أنظر أمامي فأرى غزة تحت إدارة حماس بممر بحري مفتوح مع قبرص

مجلي يُحذر: أنظر أمامي فأرى غزة تحت إدارة حماس بممر بحري مفتوح مع قبرص
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورجل الأعمال الفلسطيني عدنان مجلي
رام الله - دنيا الوطن
حذر رجل الأعمال الفلسطيني، عدنان مجلي، من أن (صفقة القرن) تُطبق على الأرض بأيدٍ فلسطينية، وأنه لا يمكن مواجهتها ووقفها إلا من خلال الإنهاء الفوري للانقسام.

وقال مجلي: "معلوماتي أن الحوار بين فتح وحماس توقف تماماً، مع عودة وفد فتح من القاهرة بدون اتفاق، وأن حماس ماضية في التوصل إلى اتفاق التهدئة بمفردها، وإجراء ترتيبات خاصة في قطاع غزة، تقود في النهاية إلى فصل القطاع عن الضفة، وهذا هو جوهر صفقة القرن".

وأضاف: "أنظر أمامي إلى السنوات القادمة، فأرى قطاع غزة تحت إدارة حركة حماس، ولديه ممر بري مفتوح مع مصر، وممر بحري مفتوح مع قبرص أو أية دولة أخرى، ولا اتصال جدي بين القطاع والضفة الغربية، وأرى الضفة مقسمة بين السلطة التي تدير 40% من مساحتها وإسرائيل التي تدير 60%، وتكرسه للتوسع الاستيطاني، وهذه هي صفقة القرن وليس أي شيء آخر".

وناشد مجلي الفصائل الفلسطينية بالعمل فوراً على إنهاء الانقسام، والعمل على وقف تقسيم البلاد والعباد، وتمرير المشاريع السياسية المعادية.

وأضاف: "أنا أفهم المصالح السياسية للقوى السياسية المتصارعة، لكن على الجميع أن يفهم أن المصلحة الوطنية العليا فوق أي مصلحة حزبية".

وقال محذراً: "نفهم أن لدى حماس مصلحة في استمرار سيطرتها على قطاع غزة، وأن لدى فتح مصلحة في بقاء سيطرتها على الضفة، لكن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني هي غير ذلك، ولهذا على الجميع أن يتنبه إلى المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الانقسام ومواجهة المشاريع التصفوية، وإلا فاننا سننتهي إلى تطبيق صفقة القرن بأيدينا".

وختم مجلي حديثه قائلاً: "إن مواجهة وإسقاط صفقة القرن لن تكلفنا أكثر من تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهذا أمر في متناول اليد، ولا يتطلب معجزة".

وكان مجلي طرح في وقت سابق مبادرة لإنهاء الانقسام، تقوم على تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وضم التشكيلات العسكرية في قطاع غزة إلى قوات الأمن الوطني.

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