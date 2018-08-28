2800 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التطبيقي الشامل للعام 2018‏

تقدم 2800 طالب وطالبة للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2018 والذي ‏تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي، لحملة الدبلوم المتوسط من خريجي الكليات المتوسطة والكليات الجامعية.‏





وتوزع الامتحان على 114 تخصصاً في ‏‏84 مادة اختبار على مستوى محافظات قطاع ‏غزة‏.





ويعقد الامتحان الشامل للمرة الأولي منذ 10 سنوات ‏بشكل موحد ‏بين شقي الوطن، وبناء على تعليمات صادرة من وزير التربية والتعليم العالي ‏صبري صيدم.‏





وتفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي سير عملية امتحان التطبيقي الشامل بحضور د. أيمن اليازوري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، ود. خليل حماد، مدير ‏عام التعليم الجامعي، وعدد من كوادر وشخصيات الوزارة. ‏





وشملت الجولة مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات، ومدرسة الكرمل الثانوية للبنين، ومدرسة ‏بشير ‏الريس الثانوية للبنات.‏





وأكد اليازوري على أن وزارة التعليم تقوم بدور أساسي في تفعيل وتطوير ‏مهارات الخريجين ‏والتحقق من مدى كفاءتهم للتجسير والانخراط في سوق العمل، موضحاً ‏أن الوزارة بكافة كوادرها العاملة معنية بمصلحة طلبتها وتطوير مهاراتهم وتهيئتهم لسوق ‏العمل بالخبرات والكفاءات اللازمة لذلك بعدة طرق وأساليب منها الامتحان التطبيقي الشامل.





ولفت اليازوري إلى أهمية الامتحان في كونه يساعد الطلبة في التقدم إلى الوظائف المختلفة، ‏حيث ‏يعتبر شرطاً من شروط التقدم للوظيفة الحكومية أو عملية التجسير لمرحلة البكالوريوس.‏‏

رام الله - دنيا الوطن