2800 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التطبيقي الشامل للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
تقدم 2800 طالب وطالبة للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2018 والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي، لحملة الدبلوم المتوسط من خريجي الكليات المتوسطة والكليات الجامعية.
وتوزع الامتحان على 114 تخصصاً في 84 مادة اختبار على مستوى محافظات قطاع غزة.
ويعقد الامتحان الشامل للمرة الأولي منذ 10 سنوات بشكل موحد بين شقي الوطن، وبناء على تعليمات صادرة من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم.
وتفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي سير عملية امتحان التطبيقي الشامل بحضور د. أيمن اليازوري، الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، ود. خليل حماد، مدير عام التعليم الجامعي، وعدد من كوادر وشخصيات الوزارة.
وشملت الجولة مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات، ومدرسة الكرمل الثانوية للبنين، ومدرسة بشير الريس الثانوية للبنات.
وأكد اليازوري على أن وزارة التعليم تقوم بدور أساسي في تفعيل وتطوير مهارات الخريجين والتحقق من مدى كفاءتهم للتجسير والانخراط في سوق العمل، موضحاً أن الوزارة بكافة كوادرها العاملة معنية بمصلحة طلبتها وتطوير مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل بالخبرات والكفاءات اللازمة لذلك بعدة طرق وأساليب منها الامتحان التطبيقي الشامل.
ولفت اليازوري إلى أهمية الامتحان في كونه يساعد الطلبة في التقدم إلى الوظائف المختلفة، حيث يعتبر شرطاً من شروط التقدم للوظيفة الحكومية أو عملية التجسير لمرحلة البكالوريوس.
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