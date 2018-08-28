دولي

الليكود يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو يريد الحصول على 40 مقعداً

الليكود يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو يريد الحصول على 40 مقعداً
رام الله - دنيا الوطن
أشارت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، إلى تصدر (الليكود) برئاسة نتنياهو، وحصوله على 35 مقعداً بالكنيست في الانتخابات القادمة، بحسب ما ورد في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب الصحيفة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن هدفه تعزيز مكانة حزبه في أي انتخابات مقبلة، والحصول على 40 مقعداً في الانتخابات التي قال: إنه لا يعرف متى سيكون موعدها.

وقال نتنياهو: "35 مقعداً هو أمر معقول، والهدف هو الوصول إلى 40 مقعداً، وهذا هو ما نهدف إليه".

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