شؤون فلسطينية

فيديو: "دنيا الوطن" تكشف تفاصيل الاعتداء على دكتور في مستشفى العيون بغزة

فيديو: "دنيا الوطن" تكشف تفاصيل الاعتداء على دكتور في مستشفى العيون بغزة
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
نظم الأطباء في مستشفى العيون بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، وقفة، احتجاجاً على الاعتداء على الطبيب ثائر داوود بالضرب من قبل أحد المرضى داخل المستشفى.

بدوره، أكد الدكتور عبد اللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية، أن الدكتور ثائر مثله مثل كافة زملائه في المستشيفات، يواصلون العمل في الليل والصباح؛ لخدمة أبنائهم المرضى والجرحى.

وقال في لقاء عبر "دنيا الوطن": "اثناء عمله في فترة المساء الإضافية التي لا يتقاضى عليها أي أجر، تفاجأ بمن يسأله عن اسمه ثم مباشرة لكمه في وجهه، مما أدى إلى كسر أنفه، وسال دمه، وأهين في مرفق العمل المقدس".

وأضاف: "بهذا العمل، فقد تم توجيه ضربة إلى كافة الأطباء في قطاع غزة، والجهاز الصحي، سواء الحكومي أو غير الحكومي، وبالتالي نحن في وزارة الصحة، نستنكر هذا العمل الآثم"، مطالباً كافة المعنيين بحماية الأطباء.

بدوره، أوضح ماهر مزهر عضو لجنة القوى والفصائل الوطنية، أن ما جرى من اعتداء على الدكتور داوود لا يمثل القيم والشيم الفلسطينية، مؤكداً على وقوف اللجنة مع الطواقم الطبية، وأنها مع تطبيق النظام والقانون، وتوفير كل ما يلزم لاستمرار الطواقم الطبية لعملها في ظل شح الإمكانيات، وحصار وخصومات في الرواتب.

وشدد مزهر على ضرورة أن تتوفر للأطباء الحياة الآمنة والكريمة، وكل مقومات الأمن داخل المستشفيات وأماكن العمل.

عائلة دبابش، استنكرت ما أقدم عليه ابنها من اعتداء على الدكتور ثائر داوود، معربة عن جاهزيتها لأي إجراء قانوني أو عشائري.

وقالت: "تم تسليمه للجهات القانونية، ويقبع حالياً في السجن، لكي تأخذ الشرطة الفلسطينية إجراء ضده، ولن نقف أبداً مع هذا الحدث".

الدكتورة مها كحيل، مدير صيدلية مستشفى العيون، أعربت عن صدمتها بخبر الاعتداء على الدكتور ثائر داوود، لافتة إلى أن الذي اعتدى عليه، كان لديه مشكلة في العينين، حيث أدخل إلى المستشفى قبل عيد الأضحى، ومن المفترض أن يخرج قبل يومين.

وقالت: "تفاجأت بأنه أقدم على ضرب الدكتور، حيث إن الدكتور ليس هو المشرف على حالته".

وأوضحت كحيل، أن الطاقم الطبي بشكل عام معرض للإهانة يومياً بإهانات لفظية.


 










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