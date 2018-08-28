الشرطة تُتلف 12 قنبلة غير مستهكلة في جنين

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة الفلسطينية، (12) قنبلة في جنين، حيث ذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى الشرطة، تفيد بوجود عدد من الأجسام المشبوهة بالقرب من قرية المغير شرق مدينة جنين، وعلى الفور، تحركت قوة من مركز شرطة جلقموس إلى المكان، وتبين أنه يوجد (12) جسماً مشبوهاً، وقد عملت القوة على تأمين المكان، ومنع اقتراب السكان؛ لحين وصول فرع هندسة المتفجرات، الذين قاموا بالكشف عليها، وتبين بأنها عبارة عن (12) قنبلة عيار (40) ملم غير مستهلكة.وأكد البيان، بأنه تم نقل هذه الأجسام إلى مكان مناسب وآمن، والتعامل معها بالإتلاف، بعد اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة أصولاً.وناشد البيان، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة، بمجرد العثور عليها، وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة (100) لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام أصولاً.