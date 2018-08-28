الشرطة تضبط 62 قطعة أثرية في نابلس

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، اليوم، ماكينة تنقيب عن الآثار و62 قطعة أثرية فخارية ومعدنية، تعود لعدة عصور سالفة.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى الشرطة في نابلس، حول حيازة أحد الأشخاص، والموقوف في مركز الإصلاح والتأهيل، لمقتنيات أثرية في إحدى قرى شرق نابلس، وعلى الفور تم استصدار أمر تفتيش للمنزل من النيابة العامة، حسب الأصول وبتفتيش المنزل، ضبطت شرطة السياحة والآثار ماكينة تنقيب عن الآثار و62 قطعة أثرية فخارية ومعدنية وحجرية.وأكد البيان، أن الشرطة، أحالت المضبوطات للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه به أصولاً.