الشرطة تضبط مركبة بحمولة زائدة بلغت 7 ركاب في الخليل

ضبطت الشرطة اليوم، مركبة كانت تُقل ركاباً بحمولة زائدة، بلغت 7 ركاب في الخليل.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة، فقد تم إيقاف إحدى المركبات من أجل فحصها، والتأكد من مدى التزام سائقها بشروط السلامة العامة، حيث تبين أن المركبة تقل 11 راكباً مع العلم بأن حمولتها القانونية هي لـ 4 ركاب أي بحمولة زائدة بلغت 7 ركاب.





وأضاف البيان، بأن الشرطة، قامت بإنزال جميع الركاب، وتأمينهم بمركبات أخرى، بالإضافة لضبط المركبة ومخالفة السائق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.





وحذر البيان من خطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، مؤكداً على أن الشرطة، ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .

رام الله - دنيا الوطن