طالع بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الأربعاء، سيكون للمتبقين من الحافلة الأولى والحافلتين الثانية والثالثة من كشف 27/8.ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السادسة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.كما أشارت إلى ضرورة "حجة عدم ممانعة "من الآباء أو وكلائهم"، الخاصة بسفر الأبناء المرافقين مع أمهاتهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.