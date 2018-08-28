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بوتفليقة يُجري فحوصات طبية في سويسرا

بوتفليقة يُجري فحوصات طبية في سويسرا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر، أن رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، غادر البلاد أمس الاثنين، إلى جنيف السويسرية لإجراء فحوصات طبية دورية.

ولم يكشف البيان عن موعد عودة بوتفليقة إلى بلاده، وأي تفاصيل أخرى حول الفحوصات التي سيجريها في جنيف الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويعاني بوتفليقة منذ سنوات من مشاكل صحية ملموسة، بما فيها جلطة دماغية، وهو يتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة للغاية أمام الجمهور، وعدسات الكاميرات، أثناء ولايته الرئاسية الرابعة، ما أثار شائعات بأن البلاد تدار في الواقع من قبل كبار المسؤولين المقربين من الرئيس.

وعبر رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى في حزيران/ يونيو الماضي عن ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بينما بعث 14 شخصية وطنية جزائرية مرموقة إلى الرئيس برسالة مفتوحة، دعوه فيها إلى الامتناع عن هذه الخطوة.

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