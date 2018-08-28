لجنة الانتخابات تجتمع بالمؤسسات المشاركة في مشروع تعزيز مشاركة المرأة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله اجتماعاً مع ممثلي المؤسسات المشاركة في تنفيذ مشروع "دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات"، والذي ستشرع اللجنة بتنفيذه مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.وجرى خلال الاجتماع الذي ضم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والمجالس المحلية والمؤسسات الحكومية المشاركة بالمشروع، إطلاع ممثلي المؤسسات على تفاصيله وأنشطته المختلفة، بالإضافة إلى وضع تصورات حول الخطط التي ستقدمها المؤسسات للجنة والمتصلة بدعم وتعزيز مشاركة المرأة الانتخابية.يذكر، أن أول أنشطة هذا المشروع الممول من الحكومة النرويجية، ستكون تنفيذ ثلاث دورات تدريبية مركزية لناشطات نسويات، يتبعها تنفيذ 38 ورشة عمل في كافة محافظات الوطن حول تعزيز مشاركة المرأة، بالإضافة لتنفيذ حملة مناصرة إعلامية؛ لتشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات، وإنتاج وبث عدد من الحلقات التلفزيونية؛ لمناقشة قضايا تتعلق بمشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات، والتحديات التي تمر بها.