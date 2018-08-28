"اليهود لا يصمتون": مستوطنون يواصلون عمليات التخريب في قرى الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكد سكان قرية سنجل الفلسطينية، أن ثلاثين سيارة، تعرضت للتخريب، وتم كتابة شعارات عنصرية على الجدران في القرية الواقعة في وسط الضفة الغربية.وكان من بين الشعارات التي كتبها المعتدون، باللغة العبرية "اليهود لا يصمتون"، في حين وصل الجيش الإسرائيلي، إلى المنطقة وفتحت تحقيقاً كالعادة، بحسب صحيفة (يسرائيل هيوم).وسبق ذلك، في 19 آب/ أغسطس الحالي، التبليغ عن الاعتداء على كروم الزيتون في قرية رأس كركر الفلسطينية، شمال غرب رام الله، وتدمير العشرات من أشجار الزيتون وكتابة شعارات متطرفة، وفي نهاية الأسبوع الذي سبقه، تم اقتلاع أشجار في عرابة، وفي اللبن الشرقية.وتنضم هذه الاعتداءات إلى عشرات حالات "بطاقة الثمن" التي نفذها يهود في الأشهر الأخيرة، وقد تم فتح تحقيق في جميع هذه الحالات، ولكن على حد ما علمته الصحيفة، فإن الشرطة لا تعتقل أي مشبوه في هذه الحوادث.