الأشغال العامة تُنجز مشروعاً لشديدي الإعاقة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأشغال العامة والاسكان، د.مفيد الحساينة، أن الوزارة في محافظة نابلس، انتهت من أعمال تشطيب وإعادة تأهيل مشروع مركز شديدي الإعاقة، الذي يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وشديدي الإعاقة، التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بكلفة اجمالية وصلت إلى 600 ألف شيكل بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.كما اشتمل العمل بهذا المشروع على أعمال تشطيب كاملة لقاعات الطعام، وأعمال (بسكورس) وإسفلت للساحات وأحجار أرصفة، وتركيب سياج حماية حول الساحة الخارجية وبوابات خاصة حفاظاً على الأمان، عدا عن أعمال الميكانيك والكهرباء الخاصة بالمبنى.من جهته، المهندس عمر صدقي، مدير مديرية الأشغال في محافظة نابلس، أشار إلى أن هذا المبنى يعتبر من المباني المهمة في المحافظة، حيث يعتبر المركز الوحيد في الضفة المؤهل لخدمة ذوي الإعاقة، وسوف يستوعب في هذه المرحلة ما بين 100- 150 شخص، كما أن العمل جارٍ لاستكمال مراحل أخرى ليستوعب أعداداً أكبر.وأضاف، أن هذا المبنى اشتمل على أنظمة جيدة لرفع السلامة العامة به، مثل نظام إنذار الحريق، ونظام تأريض للمبنى، ونظام مراقبة، إضافة إلى مقسم تلفون وستلايت مركزي، عدا عن أعمال الميكيانيك، التي اشتملت خزانات مياه وخطوط تجميع مياه وشبكة غاز مركزي ومراوح شفط.