دولي

عرض أمريكي لتركيا مقابل التخلي عن صفقة سلاح مع روسيا

عرض أمريكي لتركيا مقابل التخلي عن صفقة سلاح مع روسيا
رام الله - دنيا الوطن
عرض وفد من الكونغرس الأمريكي، يزور تركيا حالياً، على المسؤولين الأتراك، إلغاء صفقة شراء منظومة (إس 400) الصاروخية من روسيا، مقابل تراجع واشنطن عن قرارها بتعليق تسليم مقاتلات (إف 35).

وبحسب وسائل إعلامية محلية تركية عديدة، ناقش الوفد الأمريكي الذي يرأسه عضو الكونغرس مايكل تورنر، القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك في لقاء جمعه مع المجموعة التركية التابعة المشاركة في الجمعية العامة لبرلمانيي حلف الناتو، تحت قبة البرلمان التركي في أنقرة، بحسب ما نشره موقع (ديلي صباح) التركي أمس الاثنين.

وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية، أبلغ الوفد الأمريكي البرلمانيين الأتراك برسالة مفادها أن قرار تعليق تسليم طائرات إف 35 ليس قاطعاً، إذا تراجعت أنقرة عن شراء "إس 400" ستتراجع واشنطن عن قرارها.

وقال تورنر: إنه أعد تقرير عن تأثير امتلاك وزارة الدفاع التركية لصواريخ (إس 400) على منظومة الدفاع الخاصة بالناتو وأسلحتها.

في المقابل، ذكر الجانب التركي في الاجتماع، أن أنقرة اتخذت قرارها بشأن شراء صواريخ (إس 400) من روسيا لأنها قدمت العرض الأفضل بالنسبة لتركيا، فيما لم يصلها عرض مناسب من أطراف أخرى، بحسب ما ذكره الموقع التركي ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن  مجلس الشيوخ الأمريكي، اعتمد أواخر شهر حزيران/ يونيو 2018 مشروع قانون يمنع بيع أنقرة مقاتلات من طراز(F 35) وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، وطوافات نقل عسكري، بسبب عزم أنقرة شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات (إس- 400)، وكذلك بسبب سجنها القس الأمريكي أندرو برونسون.

هذا وقد سبق لتركيا، أن دفعت حتى الآن 900 مليون دولار، واستلمت فعلياً مقاتلتين من الطراز المذكور ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك في إطار الدفعة الأولى.

وتشارك تركيا في مشروع إنتاج مقاتلات الـ (إف- 35) إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

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