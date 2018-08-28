شؤون فلسطينية

الصالحي: تنفيذية المنظمة تُناقش ملف رواتب موظفي السلطة بغزة.. ولاعقوبات على القطاع

الصالحي: تنفيذية المنظمة تُناقش ملف رواتب موظفي السلطة بغزة.. ولاعقوبات على القطاع
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير الفلسطينية، أن الأحاديث المتداولة حول أن اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، سيقرر فرض عقوبات على قطاع غزة، غير دقيقة.

وقال الصالحي لـ"دنيا الوطن": اللجنة التنفيذية تجتمع لمناقشة الأوضاع، وحماية الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بما في ذلك أهالي قطاع غزة، والحديث عن فرض عقوبات من قبل اللجنة غير صحيح، وغير مقبول الحديث بذلك، لأنه المطلوب هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأوضح، أن اللجنة التنفيذية تتابع بشكل دوري، ملف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بشكل دوري، ولا يوجد من قبل اللجنة أي تعنت أو تراجع في تنفيذ ما صدر عن المجلسين الوطني والمركزي، اللذين طالبا بصرف رواتب الموظفين، ووقف الإجراءات في قطاع غزة.

وأضاف الصالحي: نريد الوصول لآلية تنهي معاناة الموظفين وليس فقط تصريحات إعلامية أو قرارات دون تطبيق، والقيادة الفلسطينية، تجلس مع الحكومة ووزاراتها المكلفة بتغطية الرواتب لإعادة الصرف، رغم وجود أزمات مالية نتيجة قطع الميزانيات التي كانت تدفع للسلطة الفلسطينية.

وختم الصالحي حديثه بالتأكيد على أن الاجتماع يناقش القرارات التي تم اتخاذها في المجلس المركزي، وهيكلية المنظمة ومؤسساتها، وفي مقدمتها الشأن السياسي، والشأن الداخلي، وكل ما يتعلق بصفقة القرن وطرق مواجهتها، إضافة لملفي الساعة، المصالحة الوطنية، والتهدئة مع إسرائيل.

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